مبارك الخالدي



تغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم متوجهة إلى مدينة الدمام للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 التي ستستضيفها البحرين.

وتضم المجموعة الى جوار الأزرق منتخبات السعودية وميانمار والهند والمالديف، وسيفتتح الأزرق مشواره في التصفيات بمواجهة المالديف بعد غد. وبحسب نظام التصفيات سيتأهل الى النهائيات أصحاب المراكز الأولى عن المجموعات العشر وأفضل خمسة منتخبات حلت في المركز الثاني.



وقد استعد الأزرق لخوض التصفيات عبر برنامج إعدادي مناسب كان آخره التجمع في الإمارات قبل أسبوع، حيث لعب مباراتين أمام منتخب سورية خسر في الأولى 3-1 وتعادل في الثانية 3-3.