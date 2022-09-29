أعلن مدير العلاقات العامة بنادي الألعاب الشتوية صباح النصر أن نادي الألعاب الشتوية سيكون شريكا في حدث رياضي هام في نوفمبر المقبل يجمع بين عدد من فرق منافسة من مختلف دول العالم من بينها دول الخليج العربي، حيث سينظم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بطولة على صالة التزلج التابعة للنادي، مضيفا أن البطولة ستضم 150 لاعبة من 6 دول هي: الكويت، الإمارات، ايرلندا، ولوكسمبورغ، وكلومبيا، واندورا، ومؤكدا أن هناك ترتيبات كبيرة يتم تنفيذها لتحقيق الفوز في تلك البطولة، فاللاعبات المشاركات بالبطولة يحصلن على تدريبات مكثفة بواسطة أفضل المدربين في معسكر رياضي ذي إمكانيات فائقة، وفي ذات السياق يتم تجهيز النادي بالمعدات والإعدادات حتى تظهر البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة الكويت.



وقال النصر في تصريح صحافي إن الدولة حرصت على دعم النادي بالشكل الذي جعل منه كيانا يضاهي أفضل الأندية الخاصة، من حيث الإمكانيات والتجهيزات حتى المعسكرات التدريبية التي تقام في أفضل الأماكن في مختلف دول العالم، هذا إلى جانب الإدارة الواعية باحتياجات العمل ومتطلباته، ولعل امتزاج جميع تلك العناصر تسبب في وجود هذا الصرح الرياضي المميز الذي بات يصنع انتصارات رياضية ويعمل على تنظيم الفعاليات الضخمة على المستوى الدولي.



وأكد النصر ان النادي نجح في جعل لعبة هوكي الجليد خيارا مرغوبا لدى الكثيرين من المواطنين للبالغين والأطفال، فإلى جانب المستوى الرائع للنادي فإن الدولة تعمل على صنع عناصر جاذبة لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة، فمدرسة هوكي الجليد التابعة للنادي تقدم تدريبات وتجهيزات لعدة فئات عمرية، فالتدريبات مقسمة على 3 تدريبات منفصلة تحت سن 9 أعوام، و12 عاما، و15 عاما، وكل هذا يقدم مجانا.