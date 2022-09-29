تسبب الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بإثارة غضب الجماهير البرتغالية، عقب مباراة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية، حيث لم يتمكن رونالدو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.



وبدا على رونالدو الغضب الشديد، حيث خلع شارة القيادة وألقاها أرضا خلال خروجه من أرض الملعب إلى غرف الملابس.



وأثارت تلك اللقطة غضب جماهير البرتغال الحاضرة في الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن ما فعله رونالدو ليس المرة الأولى، كما يمثل إهانة لدوره كقائد.



من جانبه، اعتبر رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أن «إسبانيا كانت أفضل في الإستراتيجية والحظ»، عقب سقوط منتخب بلاده أمام «لا روخا» بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري الأمم الأوروبية.



وقال الرئيس البرتغالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «أحيانا تفوز وأحيانا تخسر، والآن، نتقدم إلى كأس العالم في قطر على أمل الفوز هناك».



وأوضح ريبيلو دي سوزا، الذي يقوم برحلة إلى كاليفورنيا الأميركية، أنه تمكن من مشاهدة المباراة على شاشة التلفزيون من مطعم مهاجر برتغالي في أجواء برتغالية مبهجة.