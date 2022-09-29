استقبل أمين السر العام بالنادي البحري الرياضي خالد الفودري فريق النادي للتايكوندو المشارك في بطولة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الأولى للتايكوندو (فئة الكورجي والبومسا) والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد في صالة اتحاد التايكوندو في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة مثلوا ثمانية أندية.



واستطاعت لاعبة النادي المتألقة شهد العامري تحقيق ذهبية الكورجي وبرونزية البوسما، وأشاد الفودري بهذا الإنجاز الذي حققته العامري بمشاركة الفريق بجهازه الإداري والفني، مشيرا الى أن النادي البحري رغم انه متخصص في الرياضات البحرية والمائية إلا انه يهمه أيضا دعم كافة الأنشطة الرياضية بما يسهم في إتاحة الفرصة للشباب لممارسة رياضاتهم المفضلة وتحقيق النتائج المشرفة.