عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي إلى تمارين فريقه تشلسي الانجليزي بعد غياب استمر ستة أسابيع جراء تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، حسب ما أعلن نادي غرب لندن.



وقبل 54 يوما من موعد انطلاق مونديال قطر نهاية العام الحالي، شارك الدولي الفرنسي صاحب 53 مباراة بقميص منتخب «الديوك» وابن الـ 31 عاما في تمارين فريقه تخللها بعض الجري وحركات بدنية، حسب ما أوضح مقطع فيديو نشره تشلسي عبر صفحته على «تويتر».



وأصيب كانتي في 14 أغسطس خلال تعادل فريقه أمام توتنهام 2-2 في «دربي» لندن، بعدما شعر بألم في فخذه الأيمن وخرج من الملعب وهو يعرج.

وكان مدربه السابق الألماني توماس توخيل الذي أقيل من مهامه الفنية ليحل بدلا منه غراهام بوتر وصف حينها إصابته بـ «الخطيرة».