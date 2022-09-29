اعتزل لاعب الوسط الدولي النيجيري جون أوبي ميكيل كرة القدم عن 35 عاما، حسب ما أعلن لاعب تشلسي الانجليزي السابق.



وقال أوبي ميكيل الذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في 89 مباراة دولية عبر صفحته على «إنستغرام» في رسالة طويلة «هناك مقولة مفادها أن «كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي»، وبالنسبة لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، فقد حان هذا اليوم»، مضيفا: عندما أعود بذاكرتي إلى السنوات العشرين الماضية من مسيرتي، يجب أن أقول إنني مرتاح جدا لكل ما تمكنت من تحقيقه، وقبل كل شيء، عن الإنسان الذي ساعدت في نشأته.



واشتهر الدولي النيجيري بقدرته على شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر، فكان قادرا على اللعب كمحور أمام الدفاع، أو دعم المهاجمين وأحيانا في وسط الدفاع، وقد أمضى معظم مسيرته في تشلسي الذي تعاقد معه قادما من فريق لين أوسلو النرويجي المتواضع.



وخاض أوبي ميكيل مع تشلسي قرابة 372 مباراة بين عامي 2006 و2017، وفاز معه بلقب الدوري مرتين عامي 2010 و2015 وبدوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» (2013)، كما فاز بالكأس المحلية أربع مرات (2007 و2009 و2010 و2012)، وبكأس الرابطة عامي 2007 و2015.



وعلى الصعيد الدولي، توج مع منتخب بلاده «النسور الخارقة» بطلا لأمم أفريقيا عام 2013 بالفوز في المباراة النهائية على بوركينا فاسو 1-0 في جوهانسبورغ.