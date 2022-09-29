لحق المنتخب الإسباني بركب الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه القاتل على مضيفه البرتغالي 1-0 الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة الأخيرة.

ويدين منتخب «لا روخا»، وصيف النسخة الأخيرة من المسابقة القارية، بالفوز إلى مهاجمه ألفارو موراتا الذي سجل الهدف الوحيد (88).



وانتزعت إسبانيا صدارة المجموعة من البرتغال بطلة النسخة الاولى عام 2019، بعدما رفعت رصيدها إلى 11 نقطة، متقدمة بفارق نقطة عن «سيليساو» التي كانت بحاجة فقط الى التعادل للتأهل، فيما احتلت سويسرا المركز الثالث مع 9 نقاط بفوزها على جمهورية تشيكيا 2-1.

وباتت إسبانيا آخر المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي بعد كرواتيا (المجموعة الأولى) وإيطاليا (الثالثة) وهولندا (الرابعة)، فيما هبطت تشيكيا إلى المستوى الثاني لتلحق بكل من النمسا، إنجلترا وويلز.

وتقام الأدوار النهائية من دوري الأمم الأوروبية من 14 حتى 18 يونيو 2023.

وأبدى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني المعروف بـ «الماتادور»، سعادته بالانتصار، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: «الفوز أفضل علاج للحزن، البرتغال كانت في الصدارة، ونحن خلال الشوط الأول سيطرنا على الكرة لكن بدون عمق هجومي، وكان هذا خطأ، وبعد الاستراحة شعرت أن الهدف سيأتي، احتفلنا بهذه الطريقة لأنني لم أحقق أي فوز بهدوء»، مضيفا لقد ساهم الجميع في الفوز، من شاركوا في البداية ومن لعبوا كبدلاء.

من جانبه، أعرب البرتغالي برونو فرنانديز، نجم منتخب البرتغال، عن حزنه الشديد عقب الهزيمة، وقال: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، لعبنا المباراة بروح عالية، وعرفنا كيف نهاجم وندافع جيدا، لقد نجحنا في تنفيذ الهجمات المرتدة عندما استحوذنا على الكرة، لكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف بسبب تألق حارسهم أوناي سيمون».



وضمن المجموعة ذاتها، فازت سويسرا على ضيفتها تشيكيا 2-1، وفي مباريات أخرى هبط منتخب قبرص إلى المستوى الرابع، بخسارته أمام مضيفه منتخب كوسوفو 5-1، كما خسر منتخب أيرلندا الشمالية أمام مضيفه اليوناني بنتيجة 1-3، من مباريات المجموعة الثانية بالمستوى الثالث، كما أنهى منتخب ألبانيا مشواره بالتعادل مع ضيفه منتخب أيسلندا 1-1 ضمن مباريات المجموعة الثانية للمستوى الثاني.

وتأهل منتخب اسكتلندا للمستوى الأول لدوري الأمم عقب تعادله مع المنتخب الأوكراني 0-0 في مواجهة المجموعة الأولى للمستوى الثاني، والتــي شهدت أيضا فوز أيرلندا على أرمينيا 3-2.

كما تأهل منتخب صربيا للمستوى الأول أيضا، بعد فوزه 2-0 على مضيفه النرويجي ونجمه إرلينغ هالاند، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني، فيما تعادل منتخب السويد مع ضيفه السلوفيني بنتيجة 1-1 في المجموعة ذاتها.