اعتبر البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1، أن عدم فوزه في أي سباق هذا الموسم «ليس نهاية العالم».



وقد عانى سائق مرسيدس هذا الموسم في ظل الهيمنة الكاسحة لفريق «ريد بول» وبطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الذي اقترب من تتويجه الثاني تواليا.



وخلافا للموسم الماضي عندما كان قريبا من خطف اللقب حتى اللفة الأخيرة في أبوظبي، يترنح هاميلتون في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين هذا الموسم.



وقال هاميلتون من كوالالمبور على هامش جائزة سنغافورة الكبرى المقررة الأحد: «لا أعتقد أنها فترة جفاف، أعتقد أن هذا العام كان للنمو، كانت تجربة جيدة لنا جميعا»، مضيفا هناك ستة سباقات متبقية، وسنحاول تحقيق الفوز خلال تلك الفرص، ولا أعتقد أنها نهاية العالم، وسنعود إلى القمة.



ووصف هذا الموسم بأنه «الأصعب» في مسيرته، بعد معاناة سيارته من الارتدادات على سرعة مرتفعة، خصوصا مع تألق سيارة ريد بول «نحن بحاجة لفهم السيارة».