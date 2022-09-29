في كل عام جديد، يتخذ الطلاب المتخرجون في الثانوية العامة خطواتهم الأولى نحو المستقبل من خلال استكشاف العالم الحقيقي. الجامعة الأمريكية الدولية ـ الكويت ـ استقبلت دفعة جديدة من طلابها الجامعيين في وقت سابق من هذا الشهر منذ اللحظة التي دخل فيها هؤلاء الطلاب الجدد بوابات الجامعة، تم الترحيب بكل طالب منهم في ثقافة AIU وبيئة التعلم المتميزة التي توفرها.



بدأ الطلاب رحلتهم في الجامعة الأمريكية الدولية AIU بحضور برنامج التوجيه الطلابي الجديد، وهو سلسلة من البرامج التي تعرفهم بالثقافة الأكاديمية وخدمات الطلاب ومرافق الحرم الجامعي المتاحة للطلاب على مدار العام الدراسي. تشمل بعض هذه الخدمات التي يديرها الإرشاد الأكاديمي مركز الكتابة ومركز التقوية والخدمات المهنية، يهدف كل من هذه الخدمات إلى تزويد الطلاب بأقصى قدر من الدعم لتعزيز أدائهم الأكاديمي والمهني والشخصي.



وتدرك الجامعة الأمريكية الدولية AIU أن لكل طالب قدرات واهتمامات وإمكانيات فريدة، لذلك تقدم للطلاب مجموعة واسعة من المنظمات الطلابية، بحيث يمكنهم التفاعل مع أقرانهم المتشابهين في التفكير، والخروج من الروتين ومناطق الراحة الخاصة بهم، واكتساب خبرات قيمة. ينظم الطلاب بانتظام الأحداث والأنشطة في مجالات اهتمامهم ويشتركون مع المنظمات الأخرى للترويج لقضاياهم.



ومن أجل توفير بيئة تعليمية شاملة لقادة المستقبل في الكويت، تهدف الجامعة الأمريكية الدولية AIU إلى توفير تجربة تعليمية أميركية أصيلة تعزز الإبداع والابتكار والتعاون.

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