عبدالعزيز الفضلي



ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والسفارة الأميركية لدى الكويت، ومتابعة للحوار الاستراتيجي بين الدولتين، عقد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان اجتماعا مع كل من الملحق الثقافي بالسفارة الأميركية كاثرين غاري، والمستشار التربوي للدراسات في الجامعات الأميركية كارين نصرالله، والمدير الإقليمي لمكتب الامديست سمر خليف، وجانس كوين، ورولا فضل الله. وتم خلال الاجتماع متابعة آليه تنفيذ العديد من البرامج منها:



1 ـ برنامج الإرشاد الأكاديمي الجامعي لمدارس وزارة التربية، إذ سيتم تدريب عدد من المعلمين والمعلمات ممن درسوا في الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون بين مكتب الامديست وبإشراف من المكتب الثقافي بالسفارة الأميركية في الكويت، لزيارة مدارس التعليم العام والالتقاء بطلبه الصف الثاني عشر لتعريفهم عن طبيعة ومتطلبات الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية.



2 ـ برنامج الشهادة الاحترافية لمدرسي اللغة الإنجليزية (PCELT)، حيث سيتم تدريب 36 معلما ومعلمة من جميع المراحل التعليمية من قبل مدربين معتمدين من العناصر الوطنية بإشراف مكتب امديست.



3 ـ برنامج التبادل الثقافي للمعلمين (فلبرايت Fulbright) لتدريب المدرسين المساعدين للغات الأجنبية في الجامعات الأمريكية وبرامج Susi للمعلمين.



4 ـ برنامج YES للتبادل الثقافي والتعليمي، منحه دراسية لطلبة الصفين التاسع والعاشر إلى الولايات المتحدة الأميركية من كندي لوجار للعام الدراسي 2023 ـ 2024.



5 ـ برنامج «الأكاديمية الأمريكية للتعليم الصيفي» Education USA Academy (Summer Program) لطلبة المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام، للالتحاق بالجامعات الأميركية في فتره الصيف.



6 ـ استضافة أخصائي في تدريس اللغة الانجليزية من جامعه جورج تاون لتدريب معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية على مدار أسبوعين على آليه تدريس مهاره القراءة.



7 ـ البرنامج المفتوح الافتراضي لتدريب مجموعة من معلمي ومعلمات اللغة الانجليزية في المرحلة على آلية تدريس مهاره الكتابة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج والتي تعود بالنفع على أبنائنا الطلبة والمعلمين.