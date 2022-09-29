عبدالعزيز الفضلي



نظمت إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية التابعة لوزارة التربية يوما توعويا بعنوان «التهيئة النفسية والاجتماعية للعودة الشاملة للدراسة» في مجمع العاصمة التجاري.



وقال مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية فيصل الاستاذ أن الهدف من اليوم التوعوي تشجيع الأبناء وتحفيزهم نحو العودة الكاملة لمقاعد الدراسة، والتهيئة النفسية لهم من خلال مشاعر الطمأنينة والجذب والارتياح نحو عام دراسي حافل ومثمر، موضحا أن الاستعداد للعودة ما هو إلا رسالة مجتمعية هادفة للجميع.



وأشار الأستاذ إلى أن الهدف الأسمى للفعالية هو التعريف بالخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية التي تقدمها إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية كالإرشاد النفسي والعلاج والاستشارات والتسويق للمنصة الإلكترونية «استشير».



بدورها، أكدت أنوار العتيبي اختصاصي نفسي أول أن مراسم الفعالية تمت باستقبال الأسر والطلبة من كل شرائح المجتمع والرد على الاستفسارات والاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، بالإضافة الى استثمار وجود الأسرة مجتمعة في جو ترفيهي وأسري، والتعريف بما تقدمه منصة «استشير» كجانب عملي، وأخيرا توزيع هدايا مدرسية رمزية على الأبناء وأسرهم سعيا الى تحقيق الترابط الوثيق بين أسرة المدرسة والمنزل.