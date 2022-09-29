نظمت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لجميع منتسبي ومرتادي الحرم الجامعي بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وتقدم القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح الحملة، مشيدا بالإقبال الكبير على الحملة التي نجحت بتقديم التطعيم لعدد كبير من مرتادي الحرم الجامعي، لافتا الى استمرار الحملة لمدة أسبوع في كلية العلوم الحياتية ولمدة شهرين في مواقع الجامعة المختلفة وبكميات كافية من الطعوم.



وأوضح الخميس أن الحملة تمت بتنسيق مسبق مع وزارة الصحة بهدف وصول طعم الإنفلونزا الموسمية لأكبر شريحة ممكنة في الكويت، مشيرا إلى أنه قد سبق التعاون مع إدارة الصحة العامة أثناء أزمة كورونا لتسهيل إجراءات «الصحة» مع الإدارة الجامعية ونتج عنه توفير الطعم لشريحة كبيرة ضمن مواقع جامعة الكويت المختلفة.