نظم برنامج التدريس المتميز بمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ورشة عمل أساليب التدريس المتميز لأعضاء هيئة التدريس الجدد في جامعة الكويت وذلك في مركز الابتكار بجامعة الكويت، جاءت هذه الورشة تزامنا مع اللقاء التنويري لأعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة وقبل بدء العام الأكاديمي ضمن سلسلة من الندوات والورش التي يعقدها فريق برنامج التدريس المتميز التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية.



هدفت الورشة إلى تعريف أعضاء هيئة التدريس بالمبادئ الحديثة وأفضل الممارسات في مجالي التعليم والتعلم حيث يتم تعريفهم ببرنامج التدريس المتميز والأنماط الدارجة للتعليم وتوظيف أساليب وطرق التدريس المختلفة والبرامج في سياق تعليمي، وشارك في هذه الورشة العملية مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات جامعة الكويت، وأثروا الورشة بالمداخلات والتعقيبات العلمية المتميزة.



قدم الورشة كل من الأستاذ الدكتور محمد بيدس من كلية الهندسة والبترول، الدكتورة جواهر البدر من كلية العمارة، الدكتورة فوزية العوضي من كلية التربية، الدكتور محمد المكيمي من كلية العلوم، والدكتور ضاري الحويل من كلية العلوم الحياتية.



ومن خلال نشاطاته العلمية الهادفة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت على مختلف الأصعدة، يقوم برنامج التدريس المتميز على جهود تطوعية من أعضاء هيئة التدريس لنشر ثقافة التميز في التدريس والتعلم وتعزيز أفضل الممارسات التعلمية المبتكرة والفعالة تماشيا مع خطة جامعة الكويت الاستراتيجية وتفعيلا لبرنامج التدريس المتميز لتدريب أعضاء هيئة التدريس ولبناء القدرات ونشر الخبرات.