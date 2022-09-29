التعليم الذاتي يمنح الفرصة لإطلاق العنان لقدرات الطالب الإبداعية والخلاقة



نظمت كلية العمارة وجمعية طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت لقاء تنويريا للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023، يوم الخميس الماضي في قاعة المعارض في الحرم الجامعي في العديلية، بحضور عميد كلية العمارة د.عمر خطاب، ورئيسة قسم العمارة د.شيخة المباركي، ورئيسة قسم التصميم المرئي والداخلي د.سارة الفلاح، ود.ريم دشتي، ود.مي الأنصاري ورئيسة مكتب التوجيه والإرشاد في الكلية عايشة القعود، والطاقم الأكاديمي والإداري في الكلية، والطلبة المستجدين، وذلك بهدف إحاطتهم باللوائح والنظم المطبقة في جامعة الكويت، وتعريفهم بتخصصات الكلية وبأهم شروط تحديد التخصص المتبعة في الكلية، وإرشادهم لرسم خطة لمسيرتهم الدراسية على الطريق السليم، والرد على كل استفساراتهم، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات التي من شأنها تسهيل مهمة الطلبة الأكاديمية في الجامعة.



من جهته، رحب عميد كلية العمارة د.عمر خطاب بالطلبة، مبينا لهم أن جامعة الكويت تحمل مسؤوليتها نحو أبنائها الطلبة، لتؤكد جامعة الكويت أنها الخيار الأفضل والأمثل لهم، وإنها كفيلة بتلبية طموحاتهم بما لديهم من رؤية ثاقبة، وعبر عن سعادته بقبولهم في الجامعة، داعيا إياهم إلى بذل الجهود والتركيز في جميع المواد الدراسية، كونهم الجيل الجديد من المعماريين الذين سيكونون يوما ما جزءا من الحياة العملية التي ستعمل يدا بيد لتطوير الكويت والارتقاء بها.



وأكد د.خطاب أن عمل الجامعة لا يقتصر على المحاضرات، إنما هي بيئة متكاملة يتفاعل فيها الطلبة مع زملائهم وأساتذتهم، وأشار إلى أن التعليم المستمر أصبح من الاتجاهات الحديثة في العالم، وخطوات تطور العلم سريعة جدا وأصبح من الممكن بكل سهولة الحصول على المعرفة، لافتا إلى أهمية التعليم الذاتي حيث يمنح الفرصة لإطلاق العنان لقدرات الطالب الإبداعية والخلاقة وهو من الطرق التي يحقق الفرد بها ذاته.



وبين خطاب أن الهيئة الأكاديمية تفتح أبواب مكاتبها مرحبة بأي سؤال يخص المادة العلمية التي يدرسها الطالب، مشددا على أهمية عملية التوجيه والإرشاد والتي تهدف بشكل رئيسي إلى المساعدة على خلق مناخ جامعي متكامل لتخريج كوادر مؤهلة علميا ذوي كفاءة لتساهم في خدمة المجتمع.



وأشار إلى ضرورة استغلال أوقات الطلبة بما يعود عليهم بالفائدة ولتحقيق الغايات المرجوة من وجودهم في الجامعة، موضحا أن هذه المرحلة من حياتهم ستكون خليطا من الإنجازات والاجتهاد والتعلم.



وفي نهاية اللقاء تم الاستماع إلى أسئلة واستفسارات الطلبة حول مختلف المواضيع والقضايا التي تهمهم، مبدين إجابتهم حولها، وذلك بما يكفل توضيح مسيرة الطالب الأكاديمية.



كما تخلل اللقاء جولة تعريفية بمرافق الكلية التعليمية والإدارية والقاعات الدراسية والمختبرات بالإضافة إلى المكتبة والكافتيريا والمصلى، استعدادا لتهيئتهم لانطلاق الفصل الدراسي الجديد.