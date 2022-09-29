بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله الفهد، أقامت قوة الإطفاء العام صباح أمس ورشة عمل حول نظام حماية الهياكل الحديدية بالتعاون مع شركة جوتن (jotun) في فندق الفورسيزون.



وقد تم خلال الورشة مناقشة نظام الأصباغ وأحدث المواصفات العالمية وآلية التطبيق الفني لأعمال مواد حماية الهياكل الحديدية بالإضافة إلى معرفة أنواع مواد الحماية المستخدمة ودرجات مقاومة الحريق بما يتوافق مع سماكة الهياكل والمواد وفقا لاستغلال المباني.



وفي الختام، شكر اللواء خالد عبدالله فهد القائمين على الورشة والجهود المبذولة لما فيها من مصلحة عامة تعود بالفائدة لإدارة الوقاية وللحد من انتشار الحرائق على الهياكل الحديدية.



هذا، وتحرص قوة الإطفاء العام على الاطلاع والاستفادة من الأنظمة الوقائية الحديثة من خلال المحاضرات وورش العمل التخصصية.