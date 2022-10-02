الدوحة - فريد عبدالباقي



توج فريق الحكمة بيروت اللبناني بلقب كأس دورة «دوحة أفنيو» الدولية لكرة السلة، وذلك بعد فوزه على مواطنه النادي الرياضي بيروت في ديربي كرة السلة اللبنانية، والتي أقيمت في صالة نادي الغرافة، وذلك في ختام المنافسات التي أشرف عليها الاتحاد القطري لكرة السلة، بتنظيم شركة «دوحة أفنيو سبورت»، ضمن استعدادات الفرق للمشاركة في البطولة العربية للأندية رجال في نسختها الـ 34 التي ستقام بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.



وفاز فريق الحكمة على الرياضي 77-75 في قمة مباريات الدورة والتي شهدت حضور 3 آلاف متفرج، ويعتبر هذا اللقب هو الأول لفريق الحكمة منذ عام 2016، عندما توج بلقب دورة دبي الدولية.



وفي لقاء آخر، احتل فريق السد القطري المركز الرابع والأخير بعد خسارته أمام البشائر العماني 63-82، ليحصد الفريق العماني المركز الثالث.



وشهدت دورة «دوحة أفنيو» مشاركة أربعة أندية، هي: السد القطري، والرياضي بيروت، والحكمة بيروت اللبنانيان، والبشائر العماني.