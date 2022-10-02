الرياض ـ خالد المصيبيح



تختتم اليوم الجولة الخامسة من الدوري السعودي بقمة تجمع فريقي النصر والاتحاد في ملعب مرسول بارك في الرياض في لقاء بلغت إثارته خارج حدود الملعب بعد أحداث بين الطرفين وصل فيها الاحتقان أشده بين الطرفين في قضية لاعب الاتحاد والنصر سابقا المغربي عبدالرزاق حمدالله.



ويدخل الاتحاد الضيف اليوم اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المضيف النصر الرابع وعلى الرغم من حالات الغياب المؤثرة في الفريقين إلا أن وجود البدلاء فيهما لن يؤثر على هذا الغياب ويسعى الفريقان عن الفوز بالثلاث نقاط من اجل إبقاء حظوظهما في المنافسة المبكرة مع الشباب والهلال المتصدرين. وجاء استعداد الفريقين مكتملا بعد انضمام الدوليين واللاعبين الأجانب إلا أن اللقاء سيطر عليه لاعب من كل فريق فوجود حمدالله مع الاتحاد وماذا يمكن أن يقدم أمام فريقه السابق يقابله الأبرز في النصر البرازيلي تاليسكا المميز تسجيلا وصناعة ودرس مدربا الفريقين البرتغالي نونو في الاتحاد والفرنسي جارسيا في النصر كلا منهما الآخر وجوانبه الإيجابية والسلبية.



هذا، ويحل الشباب المتصدر ضيفا على الفيحاء المتأخر جدا في الترتيب برصيد نقطتان فقط، كما يحل التعاون السادس ضيفا ثقيلا على الهلال الثاني حيث يبحث الهلال عن الاستمرار في الصدارة ومزاحمة الشباب وان كان سيفتقد لعدد من عناصر المهمة كسالم الدوسري وياسر الشهراني والبليهي المصابين.