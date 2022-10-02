يعتزم المغرب تقديم ترشيحه لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، بعد سحب الاتحاد القاري للعبة (كاف) تنظيم هذه الدورة من غينيا، وفق ما أفاد مصدر من الاتحاد المغربي.



وقال المصدر إن المغرب يعتزم تقديم ترشيح لاستضافة نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2025، مشيرا إلى أن المملكة لم تنظم هذه التظاهرة منذ دورة العام 1988.



يأتي هذا الإعلان غداة قرار الاتحاد الأفريقي سحب تنظيم البطولة المرتقبة في 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنى التحتية في البلاد، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي في كوناكري.



ويعقد «كاف» اجتماعه التنفيذي السبت في الجزائر، حيث سيتخذ قرارا بإعادة فتح باب الترشح للدول الراغبة بالاستضافة.



وكان من المقرر أن يستضيف المغرب نسخة 2015، لكنه تراجع عن ذلك قبل أسابيع من الموعد خوفا من انتشار فيروس إيبولا، ما خلف نزاعا بينه وبين الاتحاد الأفريقي للعبة آنذاك، بينما نقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية.