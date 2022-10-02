بلغت المصرية ميار شريف واليونانية ماريا ساكاري المصنفة أولى نهائي دورة بارما الإيطالية في كرة المضرب من فئة الـ 250.



وفازت شريف المصنفة 74 عالميا، على الرومانية آنا بوغدان السادسة 6-4 و3-6 و6-4، وساكاري على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 7-5 و6-2.



وهذا ثاني نهائي لشريف (26 عاما) في دورات الـ 250، بعد بلوغها نهائي دورة كلوج الرومانية في 2021 عندما خسرت أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش، علما انها متوجة بدورتي ماربيا الاسبانية وكارلسروه الالمانية مرتين (125).



في المقابل، تبحث ساكاري عن احراز لقبها الثاني بعد دورة المغرب المفتوحة 2019، علما انها بلغت نهائي انديان ويلز الأميركية هذا الموسم.