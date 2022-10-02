الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت جامعة حمد بن خليفة - قطر - عن استضافتها النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير المقبل، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، والتي تشمل إقامة منافسات رياضية في 6 ألعاب وهي: كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، البادل، ألعاب القوى، السباحة، بمشاركة أكثر من 1400 رياضي من طلبة الجامعات في الكويت والخليج العربي، وستقام جميع الألعاب الرياضية على الملاعب والمرافق الرياضية في المدينة التعليمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وعلى ملاعب مؤسسة أسباير زون الشريك اللوجستي لهذه النسخة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة أكثر من 20 جامعة ومؤسسة تعليمية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الاجتماع حضور عميد شؤون الطلاب في جامعة الكويت بالوكالة بالكويت د.سامي عبدالله الدريعي، الذي قال لـ «الأنباء»: ان جامعة الكويت جاهزة تماما للمشاركة في النسخة التاسعة والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير 2023.



وكشف أن هناك مقترحا يسمح بالمشاركة النسائية في الدورة بداية من النسخة العاشرة والتي ستقام في 2025.



من جانب آخر، اختارت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي دولة قطر لاستضافة النسخة السادسة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام مطلع العام 2024.



وتحظى هذه البطولة بأهمية بالغة كونها ستؤهل المنتخبات الآسيوية الثلاثة صاحبة المراكز الأولى إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية (باريس) عام 2024.