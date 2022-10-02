القاهرة - سامي عبد الفتاح



تواصل لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري بالتعاون مع رابطة الأندية المحترفة، التحضير للموسم الجديد، واعلان قرعة مسابقة الدوري الممتاز، بعد الخطوة الأهم، وهي تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات، لفك اشتباك الموسم الماضي الذي كان يشهد مشاركة فريقين أو ثلاثة في ملعب واحد، ما عطل نهاية مسابقة الدوري حتى آخر أغسطس الماضي، وستقوم لجنة من رابطة الأندية ولجنة الحكام، بمعاينة استاد اتحاد الشرطة الرياضي، استعدادا لبطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل 2022-2023، ليكون اضافة لملاعب مباريات الدوري خاصة ان بعضها سيقام عصرا.



وتنتظر الاندية إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم المقبل، خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لانطلاق المسابقة منتصف شهر أكتوبر الجاري.



الى ذلك، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، سحب تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من دولة غينيا، بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال البطولة.



وقام موتسيبي بزيارة غينيا بصحبة لجنة متخصصة انتهت الى أن غينيا لن تنظم بطولة أمم أفريقيا 2025، لأن البنية التحتية غير جاهزة.



وكان «كاف» واجه نفس الأزمة خلال نسخة عام 2019، واضطر لسحب التنظيم وقتها من الكاميرون وأسنده لمصر قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة.



وأشارت مصادر من «كاف» إلى أن كلا من الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا أقرب المرشحين لتنظيم أمم أفريقيا 2025.