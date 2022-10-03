يعمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تعزيز التعاون والصداقة بين الكويت وسائر دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة ومد يد التعاون لدعم القضايا الإنسانية والأزمات حول العالم لاسيما دول الجوار.



ومول الصندوق في الفترة (2021 - 2022) عدة مشاريع تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية التي توفر بدورها فرص عيش أفضل للجميع وتعود بالنفع على البلاد ودول الجوار في شتى المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.



ولعل أبرز هذه المشاريع والاتفاقيات التي وقعها الصندوق خلال الفترة السالفة الذكر مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت ومشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ويعتبر مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية الذي وقع في أكتوبر 2021 مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار) مثالا للتعاون الإقليمي والدولي على المستويين العلمي والبيئي لتحقيق بيئة آمنة ونظيفة للسكان المتضررين في المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص.



وتكمن أهمية هذا المشروع في تقليص كميات وفرص حدوث العواصف الرملية والترابية بنسبة تتراوح بين 35 و40% محققا عدة جوانب إيجابية على رأسها تحسين الصحة العامة والتنمية المستدامة بين البلدين والمنطقة بشكل عام.



ويهدف المشروع إلى التعرف على المسببات الرئيسة التي تؤدي إلى تكون العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية لحماية ورفع إمكانيات التكيف والصمود في المناطق التي تعاني من هذه العواصف واستيعاب آثارها السلبية.



ووقع صندوق التنمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في مارس الماضي مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق بقيمة 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) لزيادة قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة.



ويسهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بنحو 2500 ميغاواط، ما ينعكس إيجابا على زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية كما ستكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق إذ سيتم تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميغاواط.



وستكون الكويت من أكبر الدول المستفيدة من المشروع عبر تحقيق أهدافها التنموية التي تتمثل في توفير طاقة بأسعار مجدية لمواطنيها ونمو قطاعات الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية وصولا لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة.



وضمن إطار تعهد الكويت نحو دعم فلسطين أبرم الصندوق الكويتي أخيرا اتفاقية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 340 ألف دولار) لتمويل مشروع توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في قطاع غزة (خان يونس ودير البلح) لتحسين وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 280 ألف فرد.