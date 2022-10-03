عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال بالتكليف م.محمد بن نخي أصدر قرارا يقضي بتمديد فترة فريق عمل حضور ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة الجهــــاز المركزي للمناقصات العـــامة بـــرئاسة رئيس قسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية بإدارة الوثائق والعقود م.منال الضبيب وعضوية 3 من قطاع الرقابة والتدقيق بالوزارة لمدة 3 أشهر على أن تكون اجتماعات الفريق خارج أوقات الدوام.



ويختص الفريق بحضور ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة والإعداد والتحضير للموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وإبلاغ المختصين من ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة لحضورها والتنسيق بين الجهاز والوزارة، ويلتزم بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مايو 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية 40 لسنة 2016.



وترفع اللجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقريرا دوريا شهريا عن أعمال الفريق محددة به خطة العمل الشهرية ونسبة الإنجاز، على أن يرفع في الأسبوع الأخير من كل شهر وبحد أقصى نهاية آخر يوم عمل في الشهر.