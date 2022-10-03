أشاد أمين سر جمعية الإعلاميين الزميل د.فهد بجاد الدوسري بما شهدته انتخابات مجلس الأمة من إقبال من الناخبين والناخبات الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا العرس الديموقراطي الذي شهدته الكويت، وفي اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة.



وشدد د.الدوسري على أهمية ترسيخ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن تكون كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد التي ألقاها سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن سموه، نبراسا للجميع ليعملوا بجد وبوطنية حقيقية، وأن يبتعدوا عن التأزيم لأن الإصلاح ومحاربة الفساد وإنجاز المشروعات التي ينتظرها المواطنون في جميع المجالات تتطلب التعاون والالتزام بمضامين الدستور، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحياة السياسية ويعطل المشروعات التنموية حتى تعود كويتنا الغالية درة الخليج والمنطقة بفضل حكمة قيادتها وإخلاص أبنائها وعملهم المتواصل في سبيل نهضتها وتطورها لضمان حياة كريمة لأبنائها ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، خصوصا بعد الإنجازات التي حققها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ودعوته للوزراء والمسؤولين بتطبيق سياسة الباب المفتوح والقرب من المواطنين والمراجعين لوزاراتهم والتوجيه بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم.



وطالب د.الدوسري النواب الفائزين والحكومة المقبلة بالعمل على معالجة الخلل الواضح في قانون المرئي والمسموع وبما يضمن المزيد من الحرية الإعلامية ويرفع من سقف حرية التعبير والكلمة في الكويت المشهود لها بحرية الإعلام والصحافة النزيهة والمهنية خلال العقود الماضية، وحفاظا على حرية الإعلام والصحافة.