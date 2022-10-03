عاطف رمضان



أظهرت إحصائية أصدرها بنك الائتمان الكويتي عن خدماته الإلكترونية خلال سبتمبر 2022 أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية خلال هذه الفترة بلغت 29487 مستفيدا بالاضافة الى ان عدد المكالمات التي تم تسلمها من قبل مركز الاتصال بلغ 7012 مكالمة.



ووفق الاحصائية، التي اطلعت «الأنباء» عليها، فإن 29487 شخصا استفادوا من خدمات البنك وهي: 229 طلب قروض الزواج، و98 طلب قروض المرأة، و1520 طلب قروض عقارية، و56 طلبا للتوسعة والترميم، و16 طلب قروض المحفظة، و8 مستفيدين من القرض الذكي، و122 مستفيدا من القرض الاجتماعي الذكي، و131 طلب منح ذوي الاعاقة، و18 مستفيدا من منحة ذوي الاعاقة الذكية.



ومن الخدمات الإلكترونية التي قدمها البنك خلال هذه الفترة، فقد بلغ عدد تحويلات الدفعات من خلال IBAN نحو 5499 تحويلا، وعدد طلبات مواد الدعم بلغ 897 طلبا، وبلغ عدد المستفيدين من انشاء حساب من خلال تطبيق «هويتي» 1829 مستفيدا، وعدد طلبات شهادة لمن يهمه الأمر 4089 شهادة، وعدد طلبات الهدم واعادة البناء 41 طلبا، وعدد المستفيدين من خدمات البنك في تطبيق «سهل» 8549 مستفيدا، وعدد طلبات شهادة براءة الذمة 57 شهادة، وعدد طلبات تخفيض القسط 138 طلبا، وعدد من حملوا التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك 1212 شخصا، وعدد طلبات الدفعات 4978 طلبا.