السبيعي: إعادة النظر في تشكيل اللجان الفنية بـ «الشؤون» بهدف تطوير أعمالها وتوفير المال العام



بشرى شعبان

أكد وزير التجـــــارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنميــــــة المجتمعية فهد الشريعان أهمية دعم المسنين وتوفير جميع الاحتياجات لهم، ودعوتهم إلى الانخراط في البيئة المناسبة لهم لتقضية أوقات الفراغ، لافتا إلى أنه تم إنشاء أندية كبار السن لتمكينهم من شغل أوقات فراغهم والاستفادة من خبراتهم وتفعيل دورهم في المجتمع.



وأضاف الوزير الشريعان خلال احتفال وزارة الشؤون باليوم العالمي للمسنين تحت رعايته وحضوره أن الكويت بإنسانيتها تشارك بمؤسساتها وجهات وهيئات المجتمع المدني يدا بيد مع الحكومة لدعم هذه الفئة وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، مبينا أن البلاد شريك دولي في كثير من المنظمات المعنية بهم وهناك اهتمام حكومي بالمسنين.



بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون مسلم السبيعي أن قطاع الرعاية الاجتماعية لا يألو جهدا في تقديم كافة الخدمات لكبار السن من خلال كوادره الفنية والإدارية متمثلا بإدارة رعاية المسنين والتي تقدم خدمات متميزة ونوعية تبدأ من الخدمات الإيوائية وصولا إلى الخدمات المنزلية ومن خلال مراكزها المنتشرة في المحافظات الست حيث تقدم هذه الخدمات من خلال جهاز فني من التخصصات الاجتماعية والنفسية تساندها فرق طبية متنقلة تقدم خدماتها الصحية.



وكشف السبيعي عن توجه لدى الوزارة نحو إعادة النظر في تشكيل جميع اللجان العاملة في الوزارة وتقييم مدى فعالية عملها، حيث ستتم إعادة تشكيلها وإلغاء بعضها لاسيما التي ليس منها فائدة ولا تحقق المطلوب، علاوة على أنها خطوة من شأنها توفير المال العام وتركيز الجهود وتطويرها. وأضاف: إن إلغاء بعض اللجان سيكون بناء على تقييم أدائها وتقاريرها الإدارية التي ترفع بشكل دوري، حيث ان الخطوة تأتي من باب ترشيد النفقات وتحقيق الفائدة للوزارة. وعن تطوير العمل الخيري، لفت الى أن هناك قرارا وزاريا صدر مؤخرا لتوطين العمل الخيري والهدف منه التنسيق الدائم لقضاء حوائج من هم داخل الكويت وتقديم الخدمة لهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات، حيث هناك تميز ودعم مستمر من خلال المتبرعين والمجتمع للصناديق الخيرية. وذكر السبيعي أن هناك توسعا في الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث يجري تطوير العمل في مراكز الخدمة والخدمات المتنقلة للمسنين حيث جرى توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات المعنية لتوفير ما يتم احتياجه.



وأعلن أن الوزارة تعمل على قانون رقم 18 للمسنين لمزيد من الصلاحيات والمميزات وتقديم جميع ما يحتاجون إليه وهو الآن محل دراسة لدى السلطة التشريعية، متوقعا أن يرى النور قريبا.



وعن مواقف المسنين، لفت إلى وجود اجتماعات متواصلة مع وزارة الداخلية لتحديد المخالفات على المركبات المتعدية على المواقف المخصصة لكبار السن والمنتشرة في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية وفق اللائحة الخاصة بقانون المرور.



من ناحيته، لفت مراقب إدارة رعاية المسنين جاسم الدالوي في كلمة ألقاها بالإنابة عن مدير الإدارة الى أن الشؤون توفر 23 فريقا طبيا لخدمة المسنين في جميع المحافظات وان هناك حرصا وعملا مستمرا لتطوير وتدريب الكوادر العاملة في الإدارة لاحتضان هذه الفئة وتوفير حاجاتهم.



وفي ختام الحفل، تم تكريم الوزير ووكيل الوزارة والعديد من الجهات المشاركة، وجال وزير الشؤون يرافقه وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والحضور على المعرض المصاحب للاحتفال.