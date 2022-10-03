أسامة أبوالسعود



تقدم السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم ومسند الإمارة، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية وللكويت وأهلها مزيد من التقدم والازدهار.



واضاف شلتوت أن صاحب السمو الأمير رجل دولة من طراز فريد يتمتع بحنكة سياسية كبيرة وخبرة عريضة، مشيدا بمواقف سموه الرائدة في مسيرة التطوير والبناء التي تشهدها الكويت، ودعم وتعزيز سموه للعمل العربي المشترك. كما أشار شلتوت إلى ان العلاقات المصرية ـ الكويتية نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول فهي علاقات تاريخية متجذرة وفيها تلاحم ونسب ومصاهرة، وتتطور باستمرار على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات،



داعيا المولى عز وجل ان ينعم على البلدين والشعبين بالازدهار والرخاء وكل عام وحضرة صاحب السمو وولي عهده الأمين والشعب الكويتي بخير وصحة.



من جانب آخر، تقدم السفير المصري لدى البلاد بالتهنئة لقيادة وحكومة وشعب الكويت الشقيق على نجاح انتخابات مجلس امة 2022، مشيدا بالتنظيم عالي المستوى والمشاركة الفعالة لأبناء الشعب الكويتي الشقيق والتي عكست رقيا ووعيا كبيرين بأهمية تلك الانتخابات التي سادتها أجواء إيجابية تحت عنوان «تصحيح المسار»، مثمنا حكمة وقيادة صاحب السمو وتوجيهات سمو ولي عهده الأمين في إعادة قرار المسيرة والإصلاح للشعب الكويتي الذي حرص من خلال مشاركته الفعالة على المصلحة الوطنية عندما قام باختيار من يمثله بعناية تحت قبة عبدالله السالم، داعيا الله عز وجل ان يوفق نواب الامة لما فيه الخير للكويت الشقيق.



كما أشار شلتوت إلي العلاقات التاريخية الطويلة بين المجلسين التشريعيين بالبلدين الشقيقين، والتعاون والتنسيق الكبير الذي حظيت به تلك العلاقة في المحافل الإقليمية والدولية لخدمة مختلف القضايا العربية، مؤكدا أهمية تعزيز تلك العلاقات التاريخية مع ظل انتخاب مجلس جديد، مجلس امة 2022.