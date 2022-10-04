القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة سمية الخشاب عن رأيها في القواعد التي وضعها الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بشأن أزياء الفنانات في الدورة المقبلة من المهرجان.

وقالت في تصريحات صحافية: «معنديش مشكلة في قواعد حسين فهمي للأزياء في المهرجان، لأن جميع المهرجانات المحترمة لها ستايل ولبس معين، وفي النهاية أهم شيء الثقة بالنفس وأنا واثقة في نفسي والمهم الاطلالة».



وكان رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد علق على انتقادات بعض الفنانات حول قراراته قائلا: «كل الناس تحمست وسعيدة جدا بالضوابط اللي حطيناها، وأنا هدفي إن لازم يبقى شكلنا جيد ولبسنا محترم، لأننا ناس محترمة فلازم نقدم هذا الاحترام للعالم، وفي dress code في العالم كله لازم يطبق على الناس، ومش شايف دي حاجة تزعل لما أقول عايز شكلنا يبقى حلو، ومش بقول ما نلبسش كويس لكن نلبس شيك إحنا مش في عرض أزياء».