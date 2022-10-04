يتابع مهرجان الأمل السينمائي الدولي فعاليات الدورة الثانية، حيث قام رئيس المهرجان الفنان فادي اللوند والضيوف بجولة سياحية ثقافية في مرسيليا الفرنسية، واطلعهم على معالم المدينة التي جمعت ثقافات تاريخية.



وتوجه اللوند وضيوف المهرجان ولجان التحكيم الى قاعة سينما أميركا في مارسيليا لمتابعة عروض الأفلام، حيث شاهدوا الفيلم السويسري الوثائقي الطويل «لورانس ديونا: حرة» Laurence Deonna: LIBRE للمخرج الجزائري ـ السويسري ناصر باختي.



يتحدث الفيلم عن رحلة دامت 50 سنة عاشتها الصحافية لورانس ديونا بعد أن هجرت طريقة عائلتها البورجوازية لتجوب العالم، مسجلة بكاميرتها وقلمها أهم النزاعات السياسية والحربية ومدافعة عن حقوق المرأة في لقاءاتها وكتبها، وهو من أفلام المرأة وحقوق الإنسان.



وكذلك عرض الفيلم البلجيكي الوثائقي الطويل «أموكا» Amuka للمخرج الإيطالي أنطونيو سبانو، حيث يحكي عن رحلة سفر المخرج إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية ليسجل بكاميرته مشكلة الزراعة والغذاء واحتمال المجاعات التي تواجه هذه الدولة الأفريقية وأهلها، وهو من أفلام البيئة وحقوق الانسان.



وتابع اللوند والضيوف جولتهم في المدينة الفرنسية الساحرة ليستكملوا جولتهم في اليوم التالي.