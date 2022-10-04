بيروت - بولين فاضل



تعرضت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى نقلها بسرعة من اسطنبول في تركيا إلى لبنان ودخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وبعد الضجة التي رافقت هذا الأمر، أطلت كارلا في مقطع فيديو من داخل غرفة المستشفى، وبدت شاحبة على سرير المريض، وكشفت عن إصابتها ببكتيريا خلال تصوير عمل درامي جديد في تركيا، الأمر الذي استدعى دخولها المستشفى، وطمأنت محبيها إلى أنها أصبحت بحالة أفضل، وشكرت كل من سأل عنها.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر وتمنوا لها الصحة والسلام، في حين تساءل البعض الآخر عن سبب نقلها على وجه السرعة الى لبنان في حين انها كانت في اسطنبول؟ مستغربين عدم تلقيها العلاج هناك وتفضيلها التحمل لحين وصولها الى بيروت في خطوة غريبة تركت بعض متابعيها في حيرة حول السبب.