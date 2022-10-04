القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة سماح أنور، عن شعورها بالندم بعد الحديث عن بعض أسرار حياتها الخاصة ومنها عدم شرب المياه لمدة 17 عاما متواصلة، بسبب ما تعرضت له من انتقادات وسخرية، رغم أن كلامها كان يخص حالتها فقط ولم تطلب من أحد تقليدها.



وقالت سماح خلال لقائها مع برنامج «عرب وود»: «ندمت إني أنا بقول حاجة عني وقولت إني ما بشربش مياه لوحدها لكن بشرب سوايل كتير وخضار كتير وفاكهة كتير ومصادر باخد منها المياه، فأنا كده باخد مياه برضو، ومش مهم إني اشرب أو مش بشرب مياه، مش عارفة ده يفيد الناس في إيه».



وتابعت: «حاولت أقول ان كلام الدكاترة صح، سماح بتشرب مياه ما تشربش مياه مش مهم خالص، علم لا ينفع وجهل لا يضر، المهم أنت قاعد بوقتك تعمل إيه؟ سيبك من سماح بتشرب مياه وما تشربش مياه؟ أعمل حاجة بجد وسيبك مني».



وسبق أن حاولت سماح أنور كشف حقيقة تصريحاتها بعد تعرضها لانتقادات شديدة من الأطباء واتهامها بتعريض حياة معجبيها للخطر، مؤكدة أنها لم تطلب من أحد تقليدها، وقالت صراحة إن نظامها الغذائي مناسب لطبيعة جسمها فقط.