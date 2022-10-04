دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة نادين خوري انها تحضر حاليا للمشاركة مع كبار النجوم السوريين من خلال مسلسل العربجي وهو من تأليف عثمان جحا وإخراج سيف الدين سبيعي .



من جانب آخر، كشفت خوري كواليس شخصيتها في مسلسل «عين الشمس» للمخرج يزن أبو حمدة عن أنها تجسد شخصية سيدة تدعى ليلى مطلقة ولديها أولاد تعيش مع اسرتها المؤلفة من ثلاثة شباب وتعمل جاهدة لأن يكون هناك تفاهم ووئام بين الاسرة المكونة من اخوتها وأولادها.



وقالت خوري: عندما عرض عليها النص قرأته بإمعان والحبكة بكاملها تدور حول تلك العائلة المؤلفة من ثلاثة شباب وكان أحدهم مسافرا، ما اعجبني هو حقيقة لمة العائلة وجماليتها وعلاقة الاحترام والحب السائدة بين الأخوة كانت جميلة بالإضافة الى وجود مخرج العمل يزن أبو حمدة، وتعتبر المرة الثانية التي أقف أمام كاميرته الأولى من خلال مسلسل عابرو الضباب.



وردا على سؤال يتعلق بمكنونات وخفايا الوضع الاجتماعي لعائلة «في عين الشمس» قالت «يفترض ان تكون العائلة ثرية ولها اسم معروف ومعروفين بالمجتمع، وكان ذلك واضحا من خلال مظهرهم الثري حتى داخل البيت يعيشون بانتظام ويظهرون بأبهى حلة جميلة أي متأنقين.



وعن مسلسل كسر عضم للمخرجة رشا شربتجي وشخصيتها الأساسية بالعمل» ام ريان، قالت: نحن نعمل على تقديم أفضل ما لدينا بما يخدم الشخصية الفنية، وشخصية أم ريان كانت مؤثرة جدا، فهي أم لشاب ليس عاديا، وعندما انتحر أديت الدور وكأنه ابني فعلا، وبالنهاية الحكم هو الجمهور.



هل يا ترى العمل سينجح ام لا؟



انا كفنانة أديت الدور، كما أن علينا ألا ننسى النص وجودته، ومخرجة العمل رشا شربتجي معها حقيقة لا مكان للمغامرة ولا يوجد مغامرة،لأن الفنان سيكون لديه هامش كبير ليكون العمل ناجحا، العمل ناجح ولم أتوقع نجاحه كما شاهدنا على مواقع السوشيال ميديا، اذا كسر عضم حقق نجاحا كبيرا.



إلى أي درجة نجاحاتك تؤثر على اختياراتك؟



عندما يعرض علي أي عمل يكون مقياس القبول والرفض بالنسبة لي هو النص وجودته وماذا سيقدم لمسيرة الفنان من جديد، لكننا نعاني أحيانا من تفاوت النصوص الجيدة، من هنا تكون الخيارات محدودة.



ماذا عن مضمون شخصيتك بمسلسل زابورد.



جسدت دور الزوجة المتحكمة الآمرة الناهية والمسيطرة على الأمور من الداخل، بدون ان يعرف ذلك خارجيا، والعمل لم يعرض بعد، لكن الكاتب والمخرج هوزان عكو التجربة معه جميلة والعمل محترم .