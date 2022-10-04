القاهرة - ناهد إمام



قال وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا: «إن ما حدث من تطوير في منظومة إمدادات الوقود للسوق المحلي بداية من عام 2016 مع انطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، أوجد فرصا متميزة للقطاع الخاص لزيادة استثماراته بالسوق المحلي».



وأوضح وزير البترول - عقب افتتاح محطة وقود «أوازيس» الجديدة التابعة لشركة (توتال إنرجي) بأول طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 18 مليون جنيه - أن خطة انتشار محطات الوقود الجديدة يتم تنفيذها ضمن خطة تحقيق أهداف الدولة التنموية، حيث تلبي احتياجات أصحاب السيارات ومرتادي الطرق والمحاور الرئيسية، منوها بما تشهده محطات التموين والخدمة الجديدة من تطور ملحوظ، فضلا عن تقديم خدمات متميزة لأصحاب السيارات.



وأشار إلى أن هناك خططا يتم تنفيذها بالتوازي مع تنفيذ المحطات الجديدة لتطوير وتحديث محطات التموين والخدمة القائمة، إلى جانب التوسع في محطات الخدمات المتكاملة.