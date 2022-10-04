القاهرة - خديجة حمودة



وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة قام امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاء لشهداء مصر الأبرار.



كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، ثم توجه الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.