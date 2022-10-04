القاهرة ـ هالة عمران



أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر «الابتكار العالمي» لعام 2022، متقدمة 5 مراكز، حيث جاءت في المركز الـ89 عالميا من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز الـ94 في 2021، مشيرا إلى أن مصر أحرزت تقدما في ركيزتين للمؤشر، حيث تقدمت 20 مركزا في ركيزة «المخرجات الإبداعية» محتلة المركز الـ84 في 2022، مقارنة بالمركز الـ104 في 2021، كما تقدمت 10 مراكز في ركيزة «تطور السوق» لتحتل المركز الـ86 في 2022، مقارنة بالـ96 في 2021.



جاء ذلك في الإنفوجراف، الذي نشره مركز المعلومات يتضمن أحدث تقرير صادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» لعام 2022.



وأوضح المركز أن المؤشر يتكون من 7 ركائز رئيسة، تندرج أسفل مؤشرين يقدمان صورة متكاملة للابتكار، وهما «مدخلات الابتكار، ومخرجات الابتكار»، و81 مؤشرا فرعيا، كما يرتب المؤشر الدول وفقا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة له، وجاءت سويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، والسويد كأعلى 3 دول في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022.