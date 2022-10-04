القاهرة ـ خديجة حمودة



ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي امس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.



إلى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 469 لسنة 2022 بتجديد ندب 7 قضاة رؤساء استئناف للعمل بلجنة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018.