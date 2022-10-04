قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إنه يجري الانتهاء من أكثر من 15 ميدانا جديدا رئيسيا وفرعيا بمدينة شرم الشيخ ومنطقة نبق ضمن استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر المقبل، موجها بمضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة قبيل المؤتمر.



وذكرت المحافظة - في بيان - أن المحافظ تابع أعمال إنشاء بعض الميادين بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن العمل بالميادين يشمل أعمال مسطحات خضراء، أحواض زهور، أعمال تجميل وإنارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام الجمهورية لتتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة وأعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر.



وأضاف البيان أن المحافظ تفقد خلال الجولة أعمال تطوير أيقونة السلام بشرم الشيخ، وميدان السلام، موجها باستكمال مجموعات سواري الأعمال الخاصة بأعلام الدول المشاركة، فضلا عن تفقده أعمال ساحة انتظار السيارات الملحقة للمركز الدولي للمؤتمرات، وتابع أيضا الأعمال التجميلية، الفنية، الجداريات، الهوية البصرية، والتوسع في أعمال زراعة الجزر الوسطى وجانبي الطرق بالمدينة.



وفي السياق، واصل محافظ جنوب سيناء جولاته التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 نوفمبر المقبل، وإجراءات تحويلها لمدينة خضراء، حيث تابع المحافظ خلالها أعمال توصيل المرافق للمنطقة الزرقاء، ومتابعة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بها، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة.



وأوضح فودة ان المنطقة الزرقاء تعتبر امتدادا لمركز المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وهي الجزء اللوجستي للمؤتمر، وضمن اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إدارتها، وتتم بها كل الفعاليات الرسمية، وتتم بها أيضا عدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء منها في التوقيتات المناسبة مع العد التنازلي لبدء فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في مطلع نوفمبر المقبل.



كما بحث فودة مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي م.ممدوح رسلان الاحتياجات المطلوبة لتأمين إمدادات المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، حيث أكد رسلان أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ستوفر كافة أشكال الدعم اللوجستي لإنجاح المؤتمر، وتضع كافة امكاناتها لإظهار عظمة مصر أمام ضيوفها من شتى أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته بتوفير عدد 23 سيارة ومعدة دعم إضافي للعمل طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة خلال المؤتمر وذلك بخلاف إمكانية شركة مياه الشرب والصرف الصحي.