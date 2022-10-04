القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك المعلومات.

وأكدت أنه لا صحة لوجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، مشددة على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، دون وجود أي نقص فيها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام، مع ضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، وأشارت إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية، وأدوية الأورام محليا.



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