استقبلت الجامعة الأمريكية في الكويت العام الأكاديمي الجديد 2022/2023 بالترحيب بالطلبة المستجدين وأعضاء هيئة التدريس الجدد، حيث عقدت سلسلة من الفعاليات في الحرم الجامعي شملت اللقاء التنويري وأنشطة تهدف إلى تعريف الطلبة بالحياة الجامعية.



وفي لقائه مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، رحب رئيس الموارد البشرية بالجامعة بول باسيل بمنتسبي الجامعة، مشيدا بدور الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق إنجازات الجامعة، كما عمل باسيل على تعريف المنتسبين الجدد بأقسام الجامعة والأدوار المختلفة لزملائهم. وفي اللقاء التنويري للطلبة المستجدين، بينت رئيسة الجامعة د.روضة عواد سبل ازدهار الجامعة قائلة: «في حين نطبق خطة العودة إلى الحرم الجامعي ونواجه تحدياتها، لقد نجحنا في تطبيق عدد من المبادرات المميزة ذات الأهداف طويلة الأمد والقابلة للتطوير في المؤسسة».



وتابعت د.روضة: خلال العامين الماضيين، قد شاركت مع مجتمع الجامعة هذه المبادرات التي تشمل تطوير البنى التحتية القائمة على التكنولوجيا وتوسعة الحرم الجامعي وتطوير الخدمات المتعلقة بالطلبة والخريجين، إضافة إلى مشاريع وشراكات أخرى مع مؤسسات حكومية وخاصة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، كما شاركت معهم نجاح مبادرات الاعتماد الأكاديمي وتقييم البرامج والإنتاج البحثي والإبداع في أساليب التدريس وغيرها.



من جهتها، عرفت عميدة شؤون الطلبة بالجامعة هلا العبدالرزاق، الطلبة المستجدين بالبيئة الجاذبة في الحرم الجامعي والتي تشمل الفعاليات الأكاديمية والترفيهية، قائلة: «نسعد اليوم باستقبال الطلبة الذين من المتوقع تخرجهم عام 2026، كما نرحب بزملائهم من الطلبة المستمرين ونرجو أن يحالفهم الحظ في مسيرتهم العلمية بالجامعة الأمريكية في الكويت». كما عرض مقطعا مصورا يوضح مرافق الجامعة، تبعته عروض تقديمية من مكتب المنح الدراسية والمساعدات المالية بالجامعة، ومكتب الشؤون الطلابية والمجلس الطلابي، إذ تم تعريف المستجدين بالخدمات المتوافرة بالجامعة، والنوادي والمنظمات الطلابية، إضافة إلى جدول الأنشطة المقبلة.



وقد تم توزيع الطلبة على عدد من المجموعات للمشاركة في أنشطة تساعدهم على الاندماج في بيئة الجامعة من خلال التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، ثم اختتمت الفعاليات بصورة جماعية.



وخلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي، نظمت عددا من الفعاليات والأنشطة خلال أسبوع الترحيب، حيث تم تدشين معرض النوادي والهيئات الطلابية حتى يتعرف الطلبة المستجدون عليها، إضافة إلى أنشطة الألعاب رياضية.



وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تقديم الدعم الثقافي والأكاديمي للطلبة، بحيث تساعدهم على الاعتماد على النفس. وتستمر الجامعة في خلق مجتمع من الطلبة الملتزمين بتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية من خلال هذه اللقاءات التنويرية والأنشطة.