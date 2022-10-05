عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن تخصيص حصة للنشاط المدرسي في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بدءا من شهر نوفمبر المقبل.



جاء ذلك في نشرة عممها الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقال فيها:



تعتبر الأنشطة المدرسية أقرب البرامج والفعاليات إلى ميول الطلبة بما يكمل العملية التعليمية، ويحقق وظيفة المدرسة، وهو اتجاه حديث يدخل في العملية التعليمية بكل أشكالها، والأنشطة المدرسية أحد الأشكال التي تساهم في تحقيق الجودة الشاملة في البيئة التعليمية.



وأضاف المقصيد: في إطار النشاط المدرسي يشترك المتعلم في اختيار الموضوع والتخطيط له وتنفيذه



وتقويمه، ويأتي دور المدرسة والمعلم ليوجه هذا النشاط في تحقيق الوظيفة الموضوعية للمدرسة التي تلبي مطالب نمو المتعلم أولا، وتحقق بها غاية ومطلبا اجتماعيا ثانيا، مشيرا الى انه ونظرا لأهمية ممارسة الأنشطة المدرسية ودورها الكبير، وبناء على التوصيات المتخذة من واقع دراسة تقييم فترة النشاط من الواقع الميداني والتي خلصت إلى استمرار تطبيق فترة النشاط كما سبق طرحها في العام الدراسي السابق.



وحدد تطبيق فترة النشاط المدرسي من بداية نوفمبر 2022، وحتى نهاية مارس 2023، على ان تقوم الإدارات المدرسية بإصدار نماذج لجميع الأنشطة المدرسية المقرر تطبيقها في مدارسهم وإرسالها لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في اختيار النشاط الأنسب لميول ومواهب أبنائهم ليتم توجيههم التوجيه السليم، لافتا الى انه تترك حرية تحديد يوم تطبيق فترة النشاط المدرسي للتنسيق بين مدير عام المنطقة التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية لجميع مدارس المنطقة التعليمية «يوم موحد على مستوى المنطقة التعليمية»، على أن تكون فترة النشاط أثناء الدوام المدرسي ويبتعد عن التطبيق في نهاية الدوام المدرسي ويتوقف العمل بفترة النشاط مؤقتا أثناء الاختبارات.