تستضيف جامعة الكويت الاحتفالية الخاصة بيوم الأمم المتحدة في 26 الجاري تحت شعار «الشباب من أجل العمل المناخي.. الشباب يقود الطموح»، وذلك بمناسبة مرور 77 عاما على إنشائها، وستعقد الفعاليات في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية وذلك في إطار تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الكويت، وإيمانا بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في دعم طموح الشباب والمبادرات الإبداعية المستدامة في الكويت ودعمها لأهداف التنمية المستدامة ورؤية كويت 2023.ومن هذا المنطلق عقدت جامعة الكويت الاجتماع الأول الخاص بتنظيم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة وذلك بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة د.طارق الشيخ والوفد المصاحب له، وممثلي الجامعة برئاسة أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.محمد زينل، والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي د.خالد الهزاع، ورئيس اللجنة المنظمة للحفل ومدير مكتب التدريب الهندسي والخريجين د.دعيج الركيبي، وأعضاء اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م.حميدة الخالدي، ومدير إدارة الخدمات العامة سنابل الدويسان، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي، والقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس.