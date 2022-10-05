بحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي عبدالله الدريعي، تنظم عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي قسم الإرشاد وبالتعاون مع مركز التعليم الإلكتروني «البرنامج الزمني الإرشادي للتطوير المهني» خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عزيز، ومديري إدارات عمادة شؤون الطلبة وموظفيها، وممثلي عمادة القبول والتسجيل، وممثلي مكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات، إضافة إلى عدد من موظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام بمختلف الكليات، وموظفي مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لتقنية المعلومات، وبمشاركة مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات، والحرس الوطني، وذلك في القاعة المستديرة على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بالشويخ.ويأتي هذا البرنامج من منطلق حرص إدارة الإرشاد الأكاديمي على تنظيم هذا النوع من اللقاءات الإرشادية، وذلك ضمن خطة الإدارة نحو تأهيل الموظفين ليكونوا ذوي مهارة وإمكانات إرشادية، وخلفية تخصصية ومعرفية واسعة، ليتمكنوا من الرد على استفسارات الطلبة المختلفة خلال مسيرتهم الدراسية، كما أن جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة حريصة على الاستفادة من الكوادر الأكاديمية داخل الجامعة من خلال توفير التدريب اللازم للموظفين وتطبيق مختلف المهارات المهنية لإيمانها بأن الإدارة الجامعية تعد المرشد الأول للطالب في حياته الجامعية، والمصدر الأساسي لتعريفه بأهم اللوائح والقوانين اللازمة لمسيرته الدراسية، وفي نهاية اللقاء سيتم رفع التوصيات إلى الإدارة الجامعية.