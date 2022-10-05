عبدالعزيز الفضلي

وجّه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف رسالة تقدير وإجلال هنأ من خلالها المعلمين والمعلمات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 من أكتوبر كل عام، مؤكدا على دورهم الحيوي والرئيسي في العملية التعليمية وقيادة دفة البناء وتنشئة وتعليم أجيال المستقبل.



وقال المضف في رسالته إن دساتير العالم والمواثيق والعهود الدولية كفلت حق التعليم، باعتباره العنصر الأبرز في تحقيق التنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، كما أنه عامل رئيسي في توفير السلام للأوطان والتنمية المستدامة، ولذلك فإن اليوم العالمي للمعلم يكتسب أهمية خاصة على مستوى دول العالم ليس باعتباره يوما للتكريم فقط، بل لإيمان المجتمع الدولي بأن التعليم هو مفتاح التنمية وأساسها، وأن دول العالم لن تحقق أهدافها التي تسعى إليها إلا من خلال التعليم.



وأشار إلى أن الرعاية السامية والمستمرة من قبل القيادة السياسية بدعم قطاع التعليم والاهتمام بالمعلمين، تأتي للإيمان الراسخ بمكانة مربي الأجيال ودورهم الكبير في النهوض والبناء، فهم درع الوطن الحصين الذي يعمل على تقوية الجبهة الداخلية بالعلم والمعرفة والوعي والثقافة وحمايته من الجهل، مشددا على أن «التربية» حريصة على التطوير المستمر للعملية التعليمية برمتها ومواكبة المستجدات الحديثة، وتستهدف بناء نظام تعليمي عصري قائم على أحدث المعايير العالمية، وتعمل على تعزيز خطط وبرامج تطوير المعلم القائمة من خلال مبادرات الوزارة والمركز الوطني لتطوير التعليم في برنامج عمل الحكومة وأيضا من خلال التعاون مع جهات دولية معنية بتطوير التعليم.



وتابع: الدول المتقدمة تقاس بمدى نجاح المنظومة التعليمية التي يمثل المعلم أحد أركانها الأساسية، وركيزتها للنهضة الاقتصادية والتنموية، ونحن نرى فيكم الصورة المشرقة لهذا الوطن الذي يضع فيكم ثقته الكاملة، وقد أودع لديكم فلذات أكباده لإعدادهم الإعداد الأمثل لتحمل المسؤولية وتسليحهم بالعلم النافع في زمن يتسم بالتطور العلمي وتطبيقاته التكنولوجيا المتسارعة، مبينا أن الوزارة لا تألو جهدا في تقدير الجهود المخلصة للمربيين الأفاضل الذين يتفانون في العمل من أجل نهضة المجتمع الكويتي وخلق جيل واع قادر على حمل الرسالة.