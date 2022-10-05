استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي سفير مملكة تايلند لدى الكويت روج تامونغكول.وتعد هذه الزيارة الثانية للسفير تامونغكول إلى جامعة الكويت وجاءت بهدف تعزيز العلاقات بين جامعة الكويت ومملكة تايلند وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.بدوره، تقدم سفير مملكة تايلند بالشكر إلى د.يوسف الرومي على تعاونه مع سفارة بلاده، مثمنا الجهود التي قدمتها جامعة الكويت من خلال زيادة مقاعد طلبة المنح والذين باشروا دراستهم خلال هذا الفصل.من جهته، تقدم د.الرومي بالشكر إلى سفير تايلند على جهوده في تعزيز العلاقات بين جامعة الكويت ومملكة تايلند، مشيدا بالمبادرة التي قامت بها السفارة التايلندية من خلال تقديم هدية تذكارية لجامعة الكويت تعبر عن التراث التايلندي، والتي ستكون من أولى المعروضات التي سيتم عرضها في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.