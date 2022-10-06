هادي العنزي



أدخلت الهيئة العامة للرياضة عددا من المعايير الفنية على لائحة الاحتراف الرياضي، لمزيد من الشفافية، ووفقا للاعتمادات المالية، وذلك بحسب ما أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف وعضو اللجنة العليا لمراجعة اللوائح والنظم للهيئات الرياضية محمود أبل في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في الهيئة، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وعضوي اللجنة العليا لمراجعة اللوائح والنظم للهيئات الرياضية فاطمة حيات، وبشار عبدالله، ورئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي، ورئيس مجلس إدارة نادي التضامن مبارك النزال، وأمين السر العام لنادي كاظمة يوسف بوسكندر، ود.حسين المكيمي، وعدد من القيادات الرياضية في الهيئة والأندية.



وجاءت أبرز التعديلات، بربط الدعم المادي للاعبين بحسب الإنجاز والمستوى الفني ليكون حافزا للاعبين، كما تم تحديد الألعاب بناء على اعتماد اللجنتين الأولمبية والبارالمبية لهما، فضلا عن تمييز اللاعب الدولي عن اللاعب المحلي، بحيث يتقاضى الأول راتب احتراف جزئي يقدر بـ 500 دينار، فيما يتقاضى الثاني 300 دينار، على أن تخضع أعداد اللاعبين المشمولين بالاحتراف والألعاب للزيادة والنقص في كل عام وفق المعطيات الفنية، والمنافسات المحلية، والأولمبياد، والأسياد، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية.

وقد تم تشكيل لجنة عليا لدراسة جميع اللوائح السابقة خلال الشهرين الماضيين للوصول الى صياغة توافقية تتمثل في لائحة ضوابط دعم الاحتراف.



واعتمدت اللائحة الجديدة الأعداد النهائية للاعبين المشمولين بالاحتراف، حيث سيحصل على الاحتراف 26 لاعبا لكل فريق بكرة القدم، و12 لاعبا في كرة السلة، و14لاعبا في كرة الطائرة، ومثلهم في كرة اليد، وكرة الصالات (رجال ونساء)، فيما تخضع الألعاب الفردية لشروط المشاركة في بطولات الاتحاد، وتحقيق أحد المراكز الـ 8 الأولى في البطولات المحلية، كما شهدت اللائحة الجديدة زيادة تاريخية لأعداد اللاعبات المتميزات في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك في سابقة تعد الأولى على المستوىالخليجي.

وأشارت المادة (10) إلى منح لاعب كرة القدم المتفرغ طوال الموسم الرياضي لمزاولة اللعبة مبلغا وقدره 800 د.ك، «إضافة إلى منحه تفرغا موسميا»، على النحو التالي:



1- 20 لاعبا للأندية الحاصلة على الخمسة مراكز الاولى في الدوري العام في الموسم السابق.



2- 15 لاعبا للأندية الحاصلة على المراكز من السادس حتى العاشر في الدوري العام في الموسم السابق.



3- 10 لاعبين لباقي الأندية في الدوري العام في الموسم السابق.



من جانبه، أكد محمود أبل أن الخطة التي أطلقتها «الهيئة» استغرقت عملا متواصلا لا يقل عن شهرين متتاليين، مضيفا انه تم دمج الاحتراف والتفرغ الموسمي لكي يكون أحد أعمدة استراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي اطلقت العام الماضي، وهذا الدعم يمثل حافزا مهما للاعبين، ونأمل أن يسهم في تحقيق طفرة رياضية على مختلف المستويات.



وأشار إلى أن اللائحة الجديدة شهدت تمييز الأندية المتميزة عن الأندية الأخرى، وكذلك دعم لاعبي كرة القدم المتميزين بـ 800 دينار، لافتا إلى أن الآراء التي طرحت في المؤتمر الصحافي تحظى بتقدير عال لدى «الهيئة» وسيتم الأخذ بالعديد منها، كما أن اللائحة مرنة تعديلا وإضافة بحسب المصلحة العامة للرياضة الكويتية.

لافتا إلى أنه تم اشراك اللجنة الاولمبية الكويتية لضم اللاعبين واللاعبات المستحقين ولم يشملهم الدعم، ونفس الامر اشراك اللجنة البارلمبية في تحديد اللاعبين ذوي الاعاقة المستحقين للدعم، بجانب تعزيز رياضة المرأة وذلك بفرض نسبة لها من حصة الاندية المتخصصة وإضافة لعبة كرة قدم الصالات النسائية.