ضرب الأهلي المصري بقوة في أولى مبارياته بالبطولة العربية الـ 34 للأندية لكرة السلة للرجال، بعد تغلبه على نظيره الميناء اليمني ١٣٠-53 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم، ضمن مواجهات المجموعة الثانية، وفي مباراة أخرى تغلب الأهلي البحريني على نظيره السد القطري بنتيجة ٦٩ - 60 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



وتنطلق في الثالثة عصر اليوم منافسات الجولة الثانية، وذلك بإقامة 6 مباريات موزعة على صالتي الاتحاد بضاحية صباح السالم، وصالة نادي الكويت بكيفان، ضمن مواجهات الدور التمهيدي للبطولة التي يشارك فيها 16 ناديا من 11 دولة عربية، وزعت على 4 مجموعات، وتمتد منافساتها حتى 15 أكتوبر الجاري.



وفي ثاني أيام البطولة ، التي تنقلها القناة الرياضية بتلفزيون الكويت «كويت سبورت» على الهواء مباشرة، يلعب الرياضي اللبناني مع الغرافة القطري في الثالثة عصرا على صالة الاتحاد، تليها في الخامسة مساء مواجهة تجمع أهلي بنغازي الليبي مع الاتحاد السكندري المصري، وفي ثالثة المواجهات يصطدم أهلي حلب السوري مع الكويت مستضيف البطولة في الـ 7 مساء.



وعلى صالة نادي الكويت، يلعب بيروت اللبناني مع وداد بوفاريك الجزائري في الـ 3 عصرا، ثم يواجه كاظمة الأهلي البحريني في الـ 5 مساء، وفي السابعة مساء يلعب السد القطري مع البشائر العماني، فيما تخلد فرق أندية الجهراء، والأهلي المصري، والميناء اليمني، ودجلة الجامعة العراقي، للراحة بعد أن خاضت منافسات اليوم الأول.



ويبدو الكويت جاهزا لتجاوز أهلي حلب السوري اليوم، إذ يتمتع لاعبو بطل الخليج بجاهزية بدنية وفنية عالية، بالإضافة إلى التعاقدات التي أجرتها إدارة الفريق وأسفرت عن ضم المحترفين الهاييتي كادي لالان، والفلسطيني ساني سكاكيني، فيما لا تخلو صفوف أهلي حلب من العناصر المميزة، رغم تلقي الفريق لضربة موجعة قبل انطلاق البطولة بأيام إثر تعرض عبدالوهاب حموي لإصابة شديدة أبعدته عن تشكيلة الفريق.



وعلى الجهة الأخرى، يخوض كاظمة مواجهة متكافئة مع الأهلي البحريني، نظرا لتقارب مستوى الفريقين، ويأمل «البرتقالي» تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عنصري الأرض والجمهور لتجاوز عقبة الأهلي، وقد استبدلت إدارة كاظمة المحترف الأميركي دايموند بمواطنه ويليامز، وذلك بعد تعرض الأول للإصابة.



إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي الغرافة القطري مع المدرب الكويتي طلال القلاف، ليتولى المهمة الفنية للفريق خلال البطولة، وقد جاء التعاقد مع القلاف بسبب تعذر وصول مدرب الفريق العراقي قصي حاتم لأسباب خاصة، ويعد طلال القلاف من الكفاءات الوطنية في التدريب.