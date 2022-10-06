ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري زين الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي صاحب المركز السادس بـ 6 نقاط مع الساحل الأخير بنقطة واحدة على ملعب نادي الشباب بمدينة الأحمدي، ويتصدر الكويت المسابقة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كاظمة.



ويدخل العربي مباراة اليوم وهو الأكثر حظوظا لاقتناص نقاط المباراة أمام خصم يمر بحالة فنية متدنية، لذلك فالفرصة متاحة أمام الأخضر ليضاعف من نقاطه، لكن المهمة بالطبع ليست مضمونة إذا لم يحسن لاعبوه أدوارهم المنوطة بهم.



وقد تجاوز العربي العوائق التي حالت دون تحقيق فوز في أول أربع مباريات وتمكن من التغلب على الجهراء قاهر الكويت والقادسية بهدفين دون رد، الأمر الذي رفع من مركزه في ترتيب الفرق، لكنه بالطبع لا يشفي غرور جماهيره التي ترى نفسها في المراكز الأولى والمنافسة على اللقب.



وكان مدرب الأخضر روسمير سفيكو قد عبر عن رضاه من مستوى فريقه في المباراة الماضية، ومن المتوقع ألا يغير من تشكيلته الأساسية، كما انه يملك صفا من الاحتياطي يعينه عند أي ظرف.



أما الساحل فمازال يعاني في نتائجه ومستواه وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز بعدما خسر أربع مباريات وتعادل في واحدة هي الأخيرة مع التضامن 1-1 ودخل مرماه 12 هدفا وسجل 5 أهداف، لذلك باتت مهمته صعبة في الصراع الدائر، لكن الكرة قد تحمل مفاجآت في أي لحظة.