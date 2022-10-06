يعقوب العوضي



تتواصل منافسات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر الاتحاد بضاحية صباح السالم فيلعب الكويت مع الصليبخات في الساعة 5.00 مساء، ويلعب كاظمة مع الشباب في 7.00 مساء وعلى صالة نادي الشباب يلعب برقان مع الساحل في الساعة 5.30 مساء.



وفي الإطار ذاته، أعلن التضامن انسحابه من البطولة رسميا، حيث إن الفريق غير جاهز للمشاركة وهو الانسحاب الثاني الذي يحدث بعد انسحاب اليرموك، وبذلك ألغيت المباراة الافتتاحية بين التضامن والقادسية والتي كان مقررا لها أمس على صالة الاتحاد، كما ألغيت بقية مباريات الفريق مع كل من الصليبخات، الكويت، العربي، برقان وكاظمة.

وكان موسم الكرة الطائرة قد انطلق قبل يومين ببطولة السوبر والتي ظفر بلقبها نادي كاظمة، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها «البرتقالي» اللقب.