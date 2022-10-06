يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها البلاد حتى 8 الجاري على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم، وذلك بعد مواجهتي الدور نصف النهائي، اذ تلتقي أوزبكستان الفائزة على الكويت مع اليابان عند الساعة 5:00 مساء، فيما تلعب إيران حاملة اللقب مع تايلند في 8:00 مساء.



ففي المباراة الأولى ستكون المنافسة شديدة بين اليابان وصيف النسخة الأخيرة وأوزبكستان الثالث لبلوغ المباراة النهائية، علما أن أوزبكستان تأهلت امس الأول على حساب الكويت بالفوز في لقاء ربع النهائي بثلاثية، بدورها بلغت اليابان هذا الدور بعد مشقة بعدما احتاجوا إلى قلب تأخرهم أمام اندونيسيا بهدف إلى فوز صعب 3-2، علما بأن الخاسر سجل هدفا في نهاية المباراة لم يحتسب لانتهاء الوقت.



وفي المواجهة الثانية، يدخل المنتخب الإيراني لقاءه مع تايلند، وهو مرشح فوق العادة لبلوغ النهائي بعدما اكتسحوا فيتنام بسهولة 8-1، علما أن حامل اللقب 12 مرة أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة وبانتصارات كبيرة، أما تايلند فسيكون على موعد مع اختبار صعب للغاية أمام المرشح الأول للقب، بعد أن نجح الفريق في تجاوز عقبة طاجيكستان 3-2 في الثواني الأخيرة ليبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2016.



هذا، وأبدى رئيس مجلس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، رضاه التام عما قدمه «الأزرق» في البطولة، موضحا: «فخورون بما قدمه المنتخب طوال البطولة وندرك تماما أن اللاعبين والجهازين الإداري والفني لم يقصروا في أداء واجبهم وكانوا يعملون على رفع علم الكويت عاليا وإسعاد الجماهير الوفية التي حضرت طوال منافسات البطولة ولم تقصر في دعم اللاعبين من خلال التشجيع المتواصل».



وأضاف: «الجميع شاهد قوة المنتخبات الآسيوية، ولكن أزرق الصالات تمكن من التأهل الدور ربع النهائي ليكون الوحيد من بين المنتخبات العربية الذي تأهل إلى هذا الدور ما يدل على التطور الكبير الذي طرأ على كرة الصالات الكويتية التي سندعمها دائما لتحقيق المزيد من الإنجازات».



بدوره، تقدم مدرب «الأزرق» البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، باعتذاره إلى الجماهير التي ساندت الفريق، معلنا تحمله مسؤولية الخسارة أمام أوزبكستان في ربع النهائي.



وأضاف كاكاو أن «الأزرق» عانى من الإجهاد بعد أن خاض 3 مباريات قوية على التوالي أمام تايلند والعراق في دور المجموعات، ثم أوزبكستان في ربع النهائي.



ولفت كاكاو إلى أن الفريق افتقد عبدالعزيز البسام الذي نال بطاقة حمراء في المباراة الماضية، بالإضافة إلى معاناة أكثر من لاعب من الإصابة والإجهاد، مشيدا بلاعبيه الذين بذلوا جهودا كبيرة في البطولة من أجل تحقيق مركز متقدم، مؤكدا أن الكويت تمتلك منتخبا جيدا يحتاج الى المزيد من المباريات والخبرة من أجل المنافسة على المستوى القاري.