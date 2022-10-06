يحيى حميدان



تدرس ادارة نادي التضامن اقامة معسكر تدريبي خارجي لفريق كرة القدم خلال فترة توقف المسابقات عند اقامة منافسات كأس العالم في قطر المقررة بداية من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.



يأتي هذا في ظل رغبة ادارة «العنيد» في تجهيز الفريق بأفضل شكل قبل الدخول في القسم الثاني من تمهيدي دوري «زين» الممتاز، علما أن التضامن أحد الفرق التي لم تقم معسكرا خارجيا خلال فترة الصيف.



هذا، ويستعد التضامن بجدية كبيرة قبل خوض لقاء الغد امام الفحيحيل ضمن الجولة السادسة من «دوري الأضواء».



ويقترب «العنيد» من استعادة بعض مصابيه مثل فيصل سعيد وعبدالله مسامح بعدما خضعا لتدريبات خاصة في الأسبوعين الماضيين وتبدو حظوظهما في المشاركة كبيرة بانتظار الحصول على الإذن الطبي.